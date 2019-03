NAPOLI. – Scherzi del calendario. Napoli-Juventus è una partita diversa da tutte le altre, che mette di fronte le due squadre che negli ultimi anni sono state sempre le principali protagoniste del campionato, le cui tifoserie sono da sempre divise da una fortissima rivalità. Quest’anno, però, complici anche i 13 punti di distacco tra la prima e la seconda in classifica, c’è il rischio che sull’interesse per lo scontro di vertice prevalgano quelli, per così dire, ‘internazionali’ di entrambe le squadre.

E così tra i bianconeri al San Paolo potrebbe addirittura mancare Cristiano Ronaldo che Allegri terrebbe a riposo prudenzialmente per far guarire perfettamente la lieve distorsione a una caviglia in vista del ritorno in Champions del 12 marzo contro l’Atletico Madrid. E Ancelotti potrebbe rispondere con qualche assenza eccellente dal primo minuto, visto che il Napoli dopo appena quattro giorni ospiterà il Salisburgo per l’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Di formazione, comunque, è ancora presto per parlare a Castel Volturno. Il tecnico, peraltro, come è sua abitudine non anticipa mai le proprie scelte. Chi quasi certamente sarà in campo contro i bianconeri, indipendentemente dalle rotazioni, è Allan, pedina insostituibile nel centrocampo dei partenopei. Il brasiliano ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato proprio della sfida di domenica sera e di come assieme ai compagni di squadra si stia avvicinando a questo match.

”E’ una settimana un po’ particolare – ha detto Allan – più per la gente che per noi. Noi affrontiamo ogni avversario con la fame di vincere e prendere i tre punti, ma sappiamo che per i tifosi è una gara speciale e cercheremo di fare una grande partita e di dare soddisfazione alla gente che è sempre accanto a noi”.

”Sarebbe bello vincere – ha aggiunto il brasiliano – e togliere loro questa striscia positiva in campionato, ma dobbiamo entrare in campo tranquilli, fare una grande prestazione, divertire la gente, fare risultato”. ”Stiamo lavorando bene – conclude il brasiliano – entreremo in campo con fame di vincere e cercheremo di conquistare i tre punti per avere fiducia anche in vista dell’Europa League”.

”Cristiano Ronaldo? Pensiamo alla Juventus in generale – ha concluso il centrocampista azzurro – dobbiamo stare attenti ad ogni loro giocatore, dobbiamo pressare perché è una partita importante per noi e per i nostri tifosi”.