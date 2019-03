(ANSA) – BOLZANO, 1 MAR – E’ ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano una donna di 29 anni, accoltellata in strada durante una lite con il compagno. Secondo testimoni, il diverbio è scoppiato questa mattina in via Claudia Augusta mentre la donna, di origine albanese, stava in strada con la bambina di pochi mesi. Dopo l’aggressione l’uomo, anch’esso albanese, ha tentato la fuga ma è stato bloccato da alcuni passanti fino all’arrivo delle forze dell’ordine.