(ANSA) – ROMA, 1 MAR – L’exploit di Jhonattan Vegas, il secondo posto show di Ernie Els, le conferme dei big e la squalifica del tedesco Alex Cejka, colpito dalle nuove regole del golf. Spettacolo e divertimento all’Honda Classic, torneo del PGA Tour. A Palm Beach Gardens, in Florida, i colpi di scena non sono mancati. Con il venezuelano Vegas, protagonista di un parziale di 64 (-6), che ha chiuso il primo giro al comando. Prestazione super per il 34enne di Maturìn, caratterizzata da 6 birdie e nessun bogey. Sul green del PGA National buon inizio anche per gli americani Lucas Glover e Zach Johnson, che condividono la seconda piazza con il canadese Ben Silverman ed Ernie Els (66, -4). La leggenda sudafricana a 49 anni, continua a stupire in campo e insegue il 20/o titolo in carriera. “Qui ho già vinto tre volte – dice ‘Big Easy’ – e vanto anche il record del percorso. Ce la metterò tutta”. Dalle sorprese alle conferme. Con Brooks Koepka 6/o con Rickie Fowler e Sergio Garcia (67, -3). E Justin Thomas 20/o a quattro colpi dal leader.