(ANSA) – MILANO, 1 MAR – Si avvicina lo scontro diretto per la Champions con l’Inter, ma Rino Gattuso esorta il suo Milan a concentrarsi sull’immediato. “Dobbiamo pensare al Sassuolo, domani sarà fondamentale, poi al Chievo e vedremo con quale classifica arriveremo al derby – ha tagliato corto -. In estate abbiamo fatto un lavoro importante, a livello fisico stiamo bene. La cosa più importante è non stare là a pensare cosa ci stiamo giocando. Dobbiamo ragionare come se ci attendessero 14 finali, settimana dopo settimana, poi vediamo dove arriveremo”.