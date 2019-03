(ANSA) – WASHINGTON, 1 MAR – La commissione vigilanza della Camera intende sentire come testimoni due figli del presidente Donald Trump, Ivanka e Donald Jr, nonché il direttore finanziario della Trump Organization, Allen Weisselberg. Lo ha reso noto il presidente della stessa commissione Elijah Cummings dopo l’audizione dell’ex avvocato del tycoon, Michael Cohen, che ha tirato in ballo queste ed altre persone nella vicenda dei negoziati con i russi per il progetto di una Trump Tower a Mosca.