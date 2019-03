(ANSA) – MADRID, 1 MAR – “Siamo di nuovo in piedi, e con voglia di prenderci dei punti. Questo ‘Clasico’ lo affronteremo con lo spirito di sempre, cercando di migliorare le cose. Ma ognuna di queste sfide è un mondo a parte”. L’allenatore del Real Madrid Santiago Solari torna a parlare dell’eterna rivalità con il Barcellona e degli effetti che lo 0-3 di mercoledì scorso al Bernabeu, in Coppa del Re, potrebbe avere sul ‘Clasico’ di campionato che si gioca domani sera: “l’altra sera ci siamo impegnati per arrivare alla finale di Coppa e non ci siamo riusciti – dice ancora Solari – ma adesso è tempo di campionato e pensiamo solo a questa partita che dobbiamo giocare. Dobbiamo accorciare la distanza in classifica da loro, e cercheremo in ogni modo di riuscirci”. Solari potrebbe fare il turn over avvicendando qualche titolare? “Una rotazione di giocatori ce la propone il calendario, con match del genere a una distanza così ravvicinata – risponde – e in effetti è così, uno ci pensa. Comunque i miei ora stanno tutti bene”.