(ANSA) – NEW DELHI, 1 MAR – Il Comandante Abhinandan Varthaman, consegnato questa mattina a Islamabad all’ambasciatore indiano, è rientrato in territorio indiano alle 17.30 ora locale, attraversando il confine al posto di frontiera di Attari, in Punjab. Lo rendono noto i media indiani che hanno seguito il viaggio del convoglio militare su cui viaggiava. Il pilota sta concludendo l’incontro di debriefing con alcuni alti ufficiali in una sede militare ad Attari, mentre tutte le televisioni indiane attendono che si presenti alla stampa per una conferenza stampa annunciata da alcune ore. Subito dopo, verrà sottoposto un check-up medico in una clinica di Amritsar, prima di riprendere il viaggio in un convoglio militare, verso la capitale. Il Comandante, liberato dal Pakistan “con un gesto di pace”, è stato accolto dall’India come un eroe, con alcun hashtag che impazzavano su social. Applausi anche per i suoi familiari riconosciuti dagli altri passeggeri mentre questa mattina volavano alla volta di Delhi per incontrarlo.