(ANSA) – ROMA, 1 MAR – “Zaniolo? Sta facendo bene e si merita i tantissimi elogi per quanto fatto finora da giovanissimo e in una piazza tanto esigente come quella di Roma”. Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, risponde così a chi gli chiede un commento sul giovane talento della Roma alla vigilia del derby di domani sera. Una partita in cui spera di recuperare il gol perduto di Ciro Immobile: “Bisognerebbe preoccuparsi di più quando non ci sono occasioni – specifica Inzaghi – noi invece stiamo costruendo tanto. E però un dato di fatto che stiamo segnando meno, dovremo fare più attenzione sotto porta”. “È vero, mancano i gol di Immobile – aggiunge Inzaghi -, lui ci aveva abituati a medie gol straordinarie ma non stava bene in queste ultime partite. Ha sempre tante occasioni e tornerà a segnare come prima, speriamo già da domani”.