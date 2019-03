(ANSA) – ROMA, 1 MAR – E’ del ferrarista Sebastian Vettel il miglior tempo sul giro dei test privati che le scuderie di F1 stanno svolgendo sul circuito di Montmelò a Barcellona. La Rossa del tedesco ha ottenuto 1’16″221. Secondo miglior tempo per il finlandese della Mercedes Valteri Bottas in 1’16″561 e terzo il russo Daniil Kvyat che con la Toro Rosso ha girato in 1’16″898. Settimo tempo, ma con le gomme C4, per l’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen.