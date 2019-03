(ANSA) – ROMA, 01 MAR – Il vento forte e una piccola tempesta di sabbia fermano il secondo giro dell’Oman Omen di golf, torneo dell’European Tour. A Muscat gara rinviata a domattina, con quasi la metà dei concorrenti costretti alla maratona. Sul green dell’Al Mouj Golf, progettato da Greg Norman, il danese Joachim Hansen ha raggiunto in vetta (-6 sul totale) l’americano Kurt Kitayama. Ma la classifica appare davvero indecifrabile. Tra gli azzurri, non sono nemmeno scesi in campo Andrea Pavan, Edoardo Molinari, Lorenzo Gagli, Renato Paratore e Guido Migliozzi. Mentre non hanno entusiasmato Nino Bertasio e Matteo Manassero (entrambi a +1 sul totale ma chiamati a completare le seconde diciotto buche). Così come Filippo Bergamaschi (146, +2).