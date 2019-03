(ANSA) – ROMA, 1 MAR – Il governatore democratico dello Stato di Washington, Jay Inslee, ha annunciato la sua corsa per la presidenza degli Stati Uniti, affermando di essere “l’unico candidato che farà della lotta ai cambiamenti climatici la priorità numero uno della nostra nazione”, tema che ha definito “la sfida più urgente dei nostri tempi”. Lo riferiscono media Usa. Inslee, di 68 anni, è il primo governatore in carica ad entrare nella corsa del 2020 per la Casa Bianca e va ad aggiungersi alla già folta schiera di democratici scesi in campo.