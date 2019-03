(ANSA) – PARMA, 1 MAR – Anche a Parma domani si gioca una sfida italo-scozzese per il Guinness Pro14 di rugby, quella fra le Zebre e i Glasgow Warriors. Nel XV iniziale della franchigia federale sono sei le novità rispetto alla trasferta di sabato scorso a Belfast contro l’Ulster. In particolare tornano titolari tre degli azzurri scesi in campo domenica scorsa contro l’Irlanda: il seconda linea Sisi, il terza linea Tuivaiti e Castello, centro che torna a vestire la maglia n.12 e a portare la fascia di capitano. Dall’infermeria torna a disposizione la Giammarioli, assente dal derby di Treviso del 29 dicembre scorso. Le ultime due novità riguardano sempre il pacchetto degli avanti dove tornano dal primo minuto in seconda linea il veneziano Ortis e in prima linea il pilone beneventano Tenga. In totale sono 7 gli azzurri convocati nei 23 delle Zebre, che schiereranno dal primo minuto anche Bisegni, Canna e Fabiani mentre il mediano di mischia Palazzani andrà in panchina col numero 21.