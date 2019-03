(ANSA) – GLASGOW, 1 MAR – Gianmarco Tamberi non fallisce l’appuntamento con la qualificazione alla finale dell’alto degli Europei indoor di atletica, superando i 2,25 alla seconda prova e assicurandosi la top-eight continentale. Domani a sfidarsi per il podio ci saranno tutti i pronosticati della vigilia, incluso l’azzurro, che della stagione europea è il capolista, con i 2,32 saltati agli Assoluti di Ancona. E per quel che si è visto, il pronostico appare apertissimo. La progressione di Tamberi si apre a quota 2,16, che l’azzurro supera senza patemi, così come accade successivamente con l’asticella issata a 2,21. Alla misura successiva, 2,25, arriva il primo errore del marchigiano. Ce la fanno subito solo il polacco Silwester Bednarek e l’ucraino Andrii Protsenko, mentre Tamberi si affida al secondo salto per ottenere bandiera bianca dai giudici. Poi i sicuri della qualificazione (tra loro Tamberi, 4/o in classifica), si esibiscono nel frattempo in svariate modalità di infrazione, per spendere i tentativi in attesa della fine.