(ANSA) – ROMA, 1 MAR – “Sono davvero molto dispiaciuto. Ma conosco molto bene il suo carattere e quindi so molto bene che lo vedremo molto presto, su un’altra panchina”. E’ il personale ‘in bocca al lupo’ che il tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri, invia al collega Claudio Ranieri, ex allenatore del Fulham che, scherzo del destino, avrebbero dovuto incontrarsi domenica prossima ma che ora non ci sarà dopo l’esonero del tecnico testaccino. “Di solito quando c’è cambio dell’allenatore c’è una reazione – spiega Sarri in conferenza stampa – Tra l’altro, sarà molto difficile per noi preparare la partita, perché non conosciamo il sistema, le idee del nuovo tecnico. Sarà insomma una partita molto difficile”.