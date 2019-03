(ANSA) – TRIESTE, 1 MAR – “I criteri di attribuzione degli ultimi finanziamenti PRIN (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale) penalizzano i giovani ricercatori, cioè quelli che hanno meno di 40 anni”. Lo afferma il direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Sissa), Stefano Ruffo, riferendosi al Bando PRIN, dopo aver analizzato i dati dei progetti fino a questo momento approvati e finanziati. Ma, secondo lo stesso Ruffo, per “correggere l’errore sarebbe sufficiente un rifinanziamento di almeno dieci milioni soltanto per la cosiddetta Linea giovani”. La Sissa “è molto soddisfatta per quanto riguarda i propri progetti, moltissimi dei quali sono stati finanziati – prosegue il direttore – ma quanto avvenuto crea una discriminazione che scoraggia sia i giovani ricercatori che vorrebbero restare in Italia sia quelli che si tenta di convincere a rientrare dall’estero”. (ANSA).