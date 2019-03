(ANSA) – ROMA, 1 MAR – “Non ci sarà più calcio il lunedì. Gli affari sono importanti, però gli appassionati lo sono di più”. Così il n.1 della Federcalcio spagnola (Rfef), Luis Rubiales, ha annunciato su twitter la novità per la prossima stagione. “Nella Liga si giocherà di sabato e domenica, vedremo che succede per il venerdì se troveremo un accordo buono per tutti”, prosegue il tweet. Contro le partite del lunedì c’erano state numerose proteste e il presidente della Liga, Javier Tebas, già intendeva avviare una discussione in merito.