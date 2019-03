(ANSA) – ROMA, 1 MAR – Stefanos Tsitsipas è il primo finalista del torneo sul cemento di Dubai. Il greco, n.11 Atp e quinto favorito del seeding, ha superato in semifinale il francese Gael Monfils, n.23 del ranking in tre set per 4-6 7-6 7-6. In finale affronterà il vincente della sfida tra Roger Federer e Birna Coric, in campo adesso.