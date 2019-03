(ANSA) – BARI, 01 MAR – Sono iniziate poco dopo mezzogiorno le operazioni di svuotamento dei serbatoi del carburante della Efe Murat, la nave cargo arenatasi sabato corso per il maltempo a pochi metri dalla spiaggia barese di Pane e Pomodoro. In mattinata i tecnici greci e olandesi hanno concluso tutte attività propedeutiche tra cui la distribuzione delle panne galleggianti in mare per contenere eventuali sversamenti di gasolio. Dalla Guardia costiera riferiscono che fino a questo momento si sta svolgendo tutto come da programma. L’attività di svuotamento dovrebbe concludersi entro domenica prossima. Quanto al cattivo tempo previsto nella giornata di domani, i tecnici ritengono di poter continuare a lavorare salvo condizioni imprevedibili che impongano lo stop delle operazioni..(ANSA).