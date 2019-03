(ANSA) – ROMA, 1 MAR – “La nostra idea è quella di vincere tutte le partite che dobbiamo disputare, ma al momento non abbiamo vinto nessun titolo. Resta ancora molta strada e si può parlare di ‘triplete’ solo quando hai già vinto due titoli e per il momento non ne abbiamo vinto nemmeno uno”. E’ un Ernesto Valverde che vola basso quello che arriva in conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Barcellona che potrebbe ipotecare il titolo in Catalogna, in caso di nuovo successo al Bernabeu, tre giorni dopo lo 0-3 di Coppa del Re. “Sarà molto difficile ripetere i risultati con la stessa squadra – chiarisce – ma cercheremo di vincere lo stesso. Significherebbe staccare una diretta rivale e farebbe bene all’umore: quando vinci, prendi sicurezza. E il Real adesso ha l’occasione per cancellare l’amaro in bocca. Sarà insomma una partita difficile e tutto può succedere”.