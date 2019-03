(ANSA) – SOCHI (RUSSIA), 1 MAR – Dopo la cancellazione della discesa di Sochi, la campionessa Usa Mikaela Shiffrin ha ormai praticamente vinto la sua terza coppa del mondo. Il tutto perché sia lei che la sua unica potenziale rivale, la slovacca Petra Vlhová, non gareggiano in questo fine settimana. E dopo la tappa russa restano in calendario altre sei gare da disputare. Shiffrin diventa così irraggiungibile visto che ha ben 719 punti di vantaggio su Vlhova. L’americana – 24 anni, 57 successi in coppa, una sfilza di titoli mondiali tra cui i due appena conquistati ad Aare – ha infatti 1.794 punti contro i 1075 della slovacca.