(ANSA) – PARIGI, 1 MAR – “Insurrezione”, “Non mollare niente”: i titoli degli eventi annunciati su Facebook dai vari gruppi di gilet gialli non lasciano presagire alcun calo di tensione per il 16/o atto della protesta che andrà in scena domani a Parigi e in altre città francesi. Numerosi, nelle varie convocazioni di manifestazioni, gli appelli a intensificare la protesta in questo mese di marzo con eventi che potrebbero anche prolungarsi per diversi giorni. I due cortei convocati al grido di “insurrezione” e “non mollare”, hanno come indicazione di raduno la place de l’Etoile, in cima agli Champs-Elyees, un luogo abituale per i gilet gialli. La prima di queste due manifestazioni non è stata dichiarata alla prefettura, quindi se ne ignora il percorso.