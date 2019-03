(ANSA) – MILANO, 1 MAR – Federica Pellegrini non delude e fa sua la gara del cuore, i 200 stile, alla nona edizione del Trofeo ‘Città di Milano’. Davanti agli occhi dell’ospite d’onore Mara Maionchi, sua compagna di viaggio a ‘Italian’s Got Talent’, la Pellegrini ferma il cronometro su 1’57”18. ”Sono molto ma molto contenta – le parole a caldo della Pellegrini -, erano quasi due anni che mancavo da questa distanza, da quel Mondiale vinto nel 2017, e sono davvero soddisfatta. E’ stato un buon duecento ma non so ancora se è il caso di portarli ai Mondiali in Corea. Devo ancora decidere”. La Pellegrini è serena: ”Veniamo da cinque settimane di collegiale negli Stati Uniti e sono in pieno carico. E’ una buona base di partenza”.