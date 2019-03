CARACAS – Sono tre gli italo-venezuelani convocati da mister José Hernández per il Campionato Sudamericano Under 17. A rappresentare la nostra collettività nel torneo che si disputerà in Perù ci penseranno: Matías Lacava (ex Lazio, attualmente in forza al Benfica), Jeriel De Santis (Caracas) ed Oswaldo Ruggeri (Ureña).

La squadra che apporterà più giocatori a questa nazionale é il Deportivo La Guaira con 6 giocatori: Rodrigo De La Terga, Joh Aranburú, Oscar Jiménez, Clyde García, Alfredo Urdaneta, e Darluis Paz. Dietro la formazione arancione ci sono Academia Puerto Cabello con 4 e Caracas con 3. Poi ci sono Aragua, Deportivo Táchira, Dynamo FC, Metropolitanos, Mineros, Monagas, Ureña e Zamora. Ci sono anche due squadre estere che apportano giocatori alla vinotinto Under 17, queste sono Benfica e Porto del campionato portoghese.

Questi giocatori sono stati selezionati dopo 12 stage svolti dal mister José Hernández in diversi angoli del paese.

Il torneo prenderà il via il 21 marzo e si estenderà fino al 14 aprile per assegnare quattro ticket per il mondiale di categoria. Tutte le gare della prima fase e dell’esagonale finale avranno come scenario lo stadio San Marco della città di Lima.

Questo è il calendario della Vinotinto in questa prima fase: esordio con l’Ecuador il 21 marzo, due giorni dopo sfida con il Perù, poi ci saranno le gare con Bolivia (25 marzo) e Cile (27).

La nazionale venezuelana cercherà di eguagliare o migliorare la prestazione del 2013, quando chiuse al secondo posto alle spalle di Argentina e davanti al Brasile. In quell’edizione, la Vinotinto si qualificò per il mondiale di categoria che si disputò negli Emirati Arabi Uniti.

(di Fioravante De Simone)