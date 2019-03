BERLINO. – Greta non si ferma. E continua il suo tour ‘Friday strike for future’ nelle capitali europee, alla testa dei tanti cortei degli studenti che chiedono al mondo di impegnarsi per il clima. Per la giovane attivista svedese questo venerdì è stata la volta della Germania, ad Amburgo dove, al suo fianco, hanno sfilato 3000 ragazzi. Per ribadire la sua accusa che è anche un appello: ‘Noi facciamo i compiti, i politici no’.

Incurante delle polemiche di chi la critica, come il ministro dell’istruzione tedesco, che ha invitato i ragazzi a non lasciare i banchi per andare a manifestare: “Il dovere scolastico e l’impegno per l’ambiente e per il clima non possono essere messi l’uno contro l’altro”, ha detto alla vigilia la ministra cristiano-democratica Anja Carliczek. Ma l’onda cresce. E si sta organizzando per il 15 marzo, il ‘Global strike for future’, uno sciopero degli studenti di tutto il mondo per riportare l’attenzione sui temi dell’ambiente e del cambiamento climatico.

Greta Thunberg, la giovane attivista svedese di 16 anni, da agosto scorso ha iniziato a scioperare il venerdì davanti al Parlamento a Stoccolma per chiedere al suo governo di mettere in atto le misure sul clima e da cui è nato il movimento Fridays for Future. “Noi continueremo lo sciopero scolastico finché loro non faranno qualcosa”, ha esordito Greta in un breve discorso al termine del corteo nella piazza del Rathausmarkt. Treccine e berretto bianco calato sulla fronte lei punta il dito su “loro”: “gli uomini al potere, i politici”.

“Rimaniamo arrabbiati perché le generazioni più vecchie ci stanno rubando il futuro e non lo accetteremo più”. Studenti dai 12 ai 18 anni hanno sfilato con centinaia di cartelli colorati. Nessuna divisa da giovani adulti, nessuno striscione cupo o minaccioso, solo berretti, sciarpe lunghe e cartelli spiritosi. “Make earth cool again!” dice un cartello, “Non c’è nessun Planet B”, oppure “Salvate Olaf” con il disegno del personaggio del cartone animato Frozen.

“Voglio che i miei bambini e i bambini dei miei bambini possano vivere ancora su questo pianeta”, dice un ragazzino di dodici anni appena. “Greta per noi è un esempio”, spiega una studentessa con le trecce bionde, che poi aggiunge timida: “perché vogliamo essere presi sul serio”. “Molti ci dicono che siamo ideologici ma il cambiamento climatico è un fatto, non è un’ideologia, e mettere in pratica delle misure per reagire è solo logico non ideologico”, ha urlato dal palco un’altra studentessa.

Forse una risposta implicita a quanti, come il segretario generale della Cdu, Paul Ziemieak, ha accusato il movimento Fridays for future di essere “pura ideologia”. Senza dubbio i temi portati avanti dai ragazzi lambiscono la politica. “Le soluzioni per la crisi del clima sono conosciute, noi chiediamo che siano applicate e che l’accordo di Parigi sia messo in pratica”, racconta Sam, scelto dell’organizzazione per parlare con la stampa.