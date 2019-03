BUENOS AIRES. – Il presidente argentino Mauricio Macri ha inaugurato a Buenos Aires la sessione ordinaria 2019 del Congresso (Parlamento), che si concluderà il 30 novembre, con un discorso improntato all’ottimismo, pur in presenza di una persistente crisi economica e sociale. Rivolgendosi a senatori e deputati, il capo dello Stato ha assicurato che “l’Argentina è in condizioni migliori che nel 2015”, quando si è insediato al potere dopo oltre un decennio di presidenza da parte di Néstor e Cristina Kirchner.

Riferendosi poi, senza citarli, ai suoi predecessori, Macri ha sostenuto che “si sta mettendo fine all’impunità” nel Paese, in allusione alle numerose cause per corruzione intentate nei confronti di Cristina Kirchner. Riguardo alla difficile situazione economica argentina – svalutazione del peso, forte inflazione, recessione, aumento della disoccupazione, del debito e della povertà, e riduzione dei consumi – Macri ha ricordato “la pesante eredità ricevuta” e sottolineato che “abbiamo preso la decisione di fare ciò che nessuno aveva avuto il coraggio di fare prima”.

“Cambiare davvero implica attraversare difficoltà”, ha poi detto osservando che “quando stavamo cominciando a crescere, sono mutate le condizioni e sono emerse nuove sfide, nuove tempeste”. A questo punto il capo dello Stato ha interrotto brevemente il suo discorso a causa di fischi e grida provenienti dai settori dell’opposizione, replicando che “le grida e gli insulti non parlano di me, parlano di voi, io sono qui, signori, perché la gente mi ha votato”.