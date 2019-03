MANAGUA. – La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha dichiarato che perché risulti “efficace e legittimo” il dialogo fra il governo del Nicaragua e l’Alleanza civica per la Giustizia e la Democrazia (Acjd), riapertosi mercoledì scorso a Managua, è necessario che si rispettino alcune condizioni di base.

“Rappresentatività, parità, libertà e credibilità” sono i principi che devono essere garantiti nel dialogo, che avviene “in un contesto in cui persistono gravi fatti di repressione e violazioni dei diritti umani contro i difensori dei diritti umani, le organizzazioni della società civile e le persone private della loro libertà come rappresaglia per la loro partecipazione nelle proteste sociali”, ha indicato la Cidh in un comunicato.

Riguardo alla recente scarcerazione di decine di persone arrestate durante le proteste, la Cidh ha chiesto alle autorità giudiziarie di “chiarire le condizioni legali di queste liberazioni, così come il numero esatto delle persone scarcerate”, sottolineando che restano le preoccupazioni per la condizione di 777 persone che risultavano arrestate secondo un rapporto dello scorso 15 febbraio, giacché si è notata una “intensificazione delle aggressioni e dei maltrattamenti” da parte dei funzionari nelle carceri nicaraguensi.

Una missione del Cidh ha visitato il Nicaragua nel giugno dell’anno scorso, a due mesi dall’inizio delle proteste di piazza, e ha denunciato che 212 persone sono morte e altre 1337 sono rimaste ferite nella repressione delle manifestazioni. Il governo di Daniel Ortega ha respinto queste accuse, definendole “soggettive, prevenute e di parte” e ha espulso dal paese gli esperti di due organismi legati al Cidh, il Meccanismo speciale di monitoraggio per il Nicaragua (Meseni) e il Gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti (Giei).