Bologna si prepara a vivere un evento importante. Domani 2 marzo proprio dalla città delle Due Torri riparte il tour di Antonello Venditti per celebrare i quarant’anni di ‘Sotto il segno dei pesci’, un album che rappresenta un punto di riferimento importante nella storia della musica italiana. All’Unipol Arena di Casalecchio di Reno è in programma uno show di tre ore con i brani più celebri del cantautore romano che hanno accompagnato nel tempo più di una generazione.

Ad affiancare Venditti in questo nuovo viaggio musicale la sua storica band pronta ad eseguire tante canzoni entrate a pieno titolo nella memoria collettiva degli italiani e non solo. Dell’album è uscito di recente il doppio CD ma anche la versione vinile e box super deluxe.

Il doppio CD include l’album completo rimasterizzato dai nastri originali, l’inedito «Sfiga», le versioni in francese di «Sara» e «Sotto il segno dei pesci» e «Bomba o non Bomba», «Sara», «Chen il cinese», «Giulia» e «Sotto il segno dei pesci» nella versioni live registrate a Roma nel 1980.

“È stata la mia svolta musicale, poetica – ha spiegato Venditti nei giorni scorsi – il mio disco più importante, in cui c’erano tutti i miei temi: la politica e i suoi riflessi sulle persone (Sotto il Segno dei Pesci), la comunicazione (Il Telegiornale), il viaggio dentro e fuor di metafora di Bomba O Non Bomba, la droga (Chen il Cinese), la tenerezza per Sara, che non si è mai sposata ma ha avuto tre figli, l’amicizia con De Gregori (Scusa Francesco). In fondo, sono temi ancora attuali”.

Dopo Bologna il tour si sposterà a Roma per una doppia data (8-9 marco) poi Napoli, Torino, Assago, Firenze e Bari. Non mancheranno alcune città oltre i confini nazionali come Zurigo e Liegi. Prima delle date estive Venditti canterà anche a Genova e Perugia.

Dal 9 luglio al 23 agosto il tour ripartirà con altri 10 concerti che toccheranno diverse regioni italiane. E nei prossimi giorni è annunciata una festa nella festa perché Venditti celebrerà i 70 anni nella sua città con l’attesissimo concerto dell’8 marzo.

Emilio Buttaro