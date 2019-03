(ANSA) – ATLANTA (USA), 2 MAR – “Una battaglia epica”. Così alcuni media statunitensi definiscono la sfida di ieri notte fra Atlanta Hawks e Chicago Bulls, giocata sul parquet della State Farm Arena. E’ finita 168-161 per i Bulls dopo ben quattro tempi supplementari, e i 329 punti segnati complessivamente dalle due squadre sono il terzo maggior totale in una partita nella storia della Nba. A rendere ancor più spettacolare il match è stato il duello fra Trae Young e Zach LaVine. Il rookie di Atlanta ha messo insieme il proprio ‘career high’ con 49 punti andando in doppia cifra grazie anche ai 16 assist che ha servito, mentre LaVine ha risposto con 47 punti, prestazione che ha quasi fatto passare in secondo piano l’ottima prova per Chicago anche di Lauri Markkanen (31 punti e 17 rimbalzi). La squadra 6 volte campione della lega non aveva mai segnato 168 punti in una sola partita,nemmeno ai tempi di Michael Jordan: prima di ieri notte il top erano i 154 punti realizzati contro Portland, anche allora dopo 4 supplementari, nel 1984.