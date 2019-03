(ANSA) – ACAPULCO (MESSICO), 2 MAR – Saranno Alexander Zverev e Nick Kyrgios a contendersi il trofeo dell'”Abierto Mexicano Telcel”, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 1.780.060 dollari in corso sul cemento di Acapulco, in Messico. Nella notte italiana il 21enne tedesco di Amburgo, numero 3 del ranking mondiale e testa di serie n.2, si è imposto per 7-6 6-3, in un’ora e 20 minuti di gioco, sul britannico Cameron Norrie, numero 64 del ranking mondiale, alla sua prima semifinale in un ‘500’. Zverev disputerà ora la sua 16/a finale in carriera: 10 i trofei già messi in bacheca, l’ultimo lo scorso novembre alle Atp Finals di Londra, e la prima in questa stagione. In finale il tedesco affronterà l’australiano Nick Kyrgios, sceso al numero 72 Atp e ‘giustiziere’ negli ottavi di Rafa Nadal. Kyrgios ha battuto per 7-5 5-7 7-6, dopo due ore e 21 minuti di una partita terminata all’una di notte locale, lo statunitense John Isner, numero 9 del ranking e testa di serie n.3. Per il 23enne di Canberra è l’8/a finale in carriera.