(ANSA) – SOCHI (RUSSIA), 2 MAR – Per una fortissima nevicata e’ stato cancellato senza recupero anche il Super-G di Coppa del mondo donne in programma oggi a Sochi. E’ davvero nato sotto una cattiva stella il ritorno della Coppa del mondo sulle piste olimpiche russe di Rosa Khutor. Il calendario originario prevedeva per oggi e domani una discesa ed un superG. Per poter effettuare la discesa e’ pero’ obbligatoria per ragioni di sicurezza almeno una prova cronometrata preventiva del tracciato. Ne erano state programmate tre a partire da mercoledì scorso. Ma tutte e tre erano state cancellate per il cattivo tempo ed e’ cosi’ stata annullata anche la gara di discesa sostituita dal Super-G non disputato per maltempo a gennaio a St. Anton. Il Super-G e’ infatti una disciplina per gareggiare nella quale e’ sufficiente una ispezione del tracciato da parte degli atleti, come è avvenuto a Sochi. Cancellato quindi il primo Super-G, rimane in programma quello di domani, neve permettendo.