(ANSA) – ROMA, 2 MAR – Rimonta show di Sungjae Im nell’Honda Classic di golf, in Florida. Il sudcoreano con 134 (-6) colpi ha rimontato 47 posizioni guadagnando la vetta della classifica al fianco dell’americano Keith Mitchell. Un vero e proprio exploit quello del ventenne sudcoreano. Fermo a zero successi in carriera nel Pga Tour, Im ha sfoderato una prestazione super sottolineata da un parziale di 64 (-6). A Palm Beach Gardens, Brooks Koepka è ampiamente in corsa per il titolo. L’americano, quarto (136, -4) a metà gara è a soli due colpi dal leader. Tonfo improvviso, invece, per Jhonattan Vegas. Il venezuelano (al comando dopo il primo round) è scivolato in 13/a posizione (137, -3) al fianco, tra gli altri, di Sergio Garcia. Passo indietro pure per Ernie Eles e Rickie Fowler, ora 32/i (139, -1). Ma la delusione più grande è rappresentata da Justin Thomas: l’americano, campione in carica, è 60/o (142, +2) lontanissimo dalle posizioni di vertice. Tra i big è uscito al taglio lo svedese Alex Noren (149, +9).