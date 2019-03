(ANSA) – MILANO, 02 MAR – Il chitarrista Stef Burns, storico musicista di Vasco Rossi, ha denunciato sui social di essere stato derubato dell’attrezzatura custodita all’interno del box della propria abitazione in zona Maggiolina, a Milano. L’ artista ha lanciato un accorato appello dalla pagina ufficiale di Instagram chiedendo di non comprare gli strumenti e gli attrezzi – dettagliatamente descritti – e di segnalargli informazioni utili al loro ritrovamento. Burns, il cui nome all’anagrafe è Stephan Birnbaum, è nato ad Oakland 59 anni fa e dal 1995 collabora con il rocker italiano. Secondo quanto riferito, il furto – denunciato via social ieri – sarebbe avvenuto tra il 18 e il 28 febbraio scorso, nel periodo in cui è stato lontano da casa. Il chitarrista ha annunciato che formalizzerà a breve la denuncia alle forze dell’ordine. Intanto ha auspicato che i ladri o chi dovesse trovarsi davanti l’attrezzatura così particolare, possa ripensarci.