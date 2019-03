(ANSA) – COMO, 2 MAR – Si è svolto a Como un incontro tra il Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco e i vertici della Federazione Italiana Pesistica per la presentazione di un progetto pilota volto a realizzare una sinergia tra gli istruttori della Federazione e gli atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Rosse. Presenti all’incontro il Comandante dei Vigili del Fuoco di Como, Luigi Giudice, il Presidente nazionale della Federazione Pesistica, Antonio Urso, il dirigente per l’ufficio attività sportive delle Fiamme Rosse, Fabrizio Santangelo e il delegato provinciale Coni di Como, Katia Arrighi. Attraverso questo progetto, la Fipe metterà a disposizione delle Fiamme Rosse, a titolo gratuito, istruttori federali qualificati che avranno il compito di fornire un valore aggiunto alla preparazione in palestra degli atleti attraverso un’educazione al movimento corretto nella pratica di allenamento con carichi sotto sforzo, L’occasione è servita anche per presentare le due new entry delle Fiamme Rosse, le azzurre Arianna Noseda e Giorgia Pelacchi.