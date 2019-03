(ANSA) – GENOVA, 2 MAR – “Il calcio femminile è cresciuto tanto: ad esempio, non tutti sanno che lo share di Sky sul calcio femminile è altissimo, più alto della serie B e della Premier League. Ora oltre ai numeri attendiamo investimenti e sponsor”. Così Carolina Morace, attuale allenatrice del Milan femminile ed ex attaccante della nazionale italiana, a margine della festa per i 60 anni della Lega Nazionale Dilettanti in corso a Genova a bordo della MSC Meraviglia. “Il calcio femminile è cresciuto tanto e la Lega nazionale Dilettanti ci ha accompagnato in maniera decisa sino al punto in cui siamo oggi – ha spiegato Morace -. Ricordiamo che la nazionale femminile quest’anno sarà ai Mondiali, dove potrà dire la sua”.