(ANSA) – GLASGOW, 2 MAR – Nella giornata delle finali di Gianmarco Tamberi nell’alto, Claudio Stecchi nell’asta e Raphaela Lukudo nei 400 metri (alle 21.10), Tania Vicenzino è protagonista nella sessione mattutina agli Europei indoor di Glasgow. La 32enne friulana centra l’accesso diretto alla finale del lungo con il primato personale di 6,68 al secondo salto, dopo un’apertura da 6,51. È la sua migliore prestazione in assoluto, considerando anche il 6,65 all’aperto del 2014. Non riesce ad emularla l’altra azzurra impegnata nelle qualificazioni del lungo Laura Strati (6,40) in un primo turno che issa al comando la campionessa in carica Ivana Spanovic (6,79), in cerca di conferma nella finale di domani.