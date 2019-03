(ANSA) – UDINE, 2 MAR – “La voglia di giocare domani è tanta”. Lo ha detto l’allenatore dell’Udinese, Davide Nicola, nella consueta conferenza stampa della vigilia in vista della delicata sfida-salvezza di domani contro il Bologna. “Domani abbiamo solo l’opportunità di far vedere la voglia di giocare. È una partita importante per continuare a fare punti e migliorare l’aspetto della classifica – ha aggiunto Nicola -. Siamo coscienti di affrontare una squadra qualitativa, ma alla nostra portata. Il Bologna meriterebbe di stare più in alto in classifica, ma penso lo stesso anche dell’Udinese: non abbiamo paura di nessuno. Abbiamo voglia di fare una gran partita dal punto di vista nervoso e tecnico-tattico. Abbiamo lavorato molto in settimana per farla diventare una partita che ci dia una grande opportunità”, ha proseguito il tecnico.