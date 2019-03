(ANSA) – GENOVA, 2 MAR – Un tir che trasporta bombole di idrogeno ha preso fuoco sull’autostrada in A7 Genova-Milano nei pressi del casello di Bolzaneto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Per consentire le operazioni in sicurezza è stato chiuso il tratto e si sono formati due chilometri di coda. Alcune persone a bordo delle auto ferme sono state fatte scendere e “scortate” a piedi dagli operatori dei soccorsi lontano dal pericolo. Sul posto anche ambulanze, personale di Autostrade e polizia stradale mentre proseguono le operazioni di raffreddamento della cisterna.