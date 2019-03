(ANSA) – NEW YORK, 2 MAR – Il senatore del Vermont Bernie Sanders torna a Brooklyn, il quartiere di New York dov’è nato, per lanciare la sua seconda campagna per la corsa alla Casa Bianca. Sanders, senatore indipendente che scese in campo per le primarie democratiche nel 2016, apre oggi con un evento al Brooklyn College la campagna per la sua seconda sfida in vista delle presidenziali Usa del 2020, prediligendo quindi come punto di partenza le sue ‘origini’ invece del Vermont che ha rappresentato in Senato per circa due decenni. Dopo Brooklyn, Sanders si recherà a Selma, in Alabama, dove sarà fra i politici presenti per commemorare l’anniversario degli scontri nel 1965. Terrà invece il suo secondo evento elettorale a Chicago, dove frequentò l’università e prese parte alle manifestazioni dell’epoca per i diritti civili.