(ANSA) – PARIGI, 2 MAR – Sono alcune migliaia i gilet gialli che hanno cominciato per il 16/o sabato consecutivo a discendere gli Champs-Elysees e a dirigersi verso Denfert-Rochereau, a sud di Parigi. La polizia, che in parte precede e in parte segue i manifestanti, ha deciso di bloccare la circolazione delle auto sul percorso del corteo dopo le 12:30. Blindate invece dal mattino le strade che, dagli Champs-Elysees, conducono al palazzo dell’Eliseo e ai più importanti ministeri. Un enorme muro metallico semovente è stato alzato per bloccare ogni accesso a place de la Concorde. Manifestazioni sono in corso anche a Marsiglia, Nizza, Montpellier, Strasburgo, Nantes, Bordeaux, Tolosa. A Lille l’appello a manifestare è stato rivolto anche ai gilet gialli dei paesi vicini, Belgio, Inghilterra, Lussemburgo, Olanda e Germania.