(ANSA) – SRINAGAR (INDIA), 2 MAR – La Russia ha offerto la propria mediazione per allentare la tensione tra India e Pakistan. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri di Islamabad, Shah Mahmood Qureshi, aggiungendo che il suo governo è pronto ad accettare l’offerta di Mosca. “Vogliamo pace, abbiamo già detto che la guerra non è la soluzione ai problemi”, ha detto in conferenza stampa, nel giorno in cui ci sono stati scambi di colpi di artiglieria tra le due forze armate lungo il confine, costati la vita a sei civili e a due militari pakistani. Il ministro ha anche reso noto che un alto diplomatico saudita visiterà presto il Pakistan e l’India per tentare una mediazione. E anche la Cina dovrebbe inviare nei due paesi un suo emissario.