(ANSA) – NAPOLI, 2 MAR – “Battere la Juventus ci mantiene viva la possibilità di restare in lotta per lo scudetto. Un altro risultato ci indirizza verso altre cose”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida con i bianconeri. “Vincere – ha spiegato – sarebbe importante per tenere alta motivazione e autostima. La distanza dalla Juve poteva essere minore? Siamo realisti, abbiamo vinto tante partite all’ultimo minuto, penso a Cagliari e Atalanta, quindi è inutile avere rimpianti. Ora stiamo bene, si è visto contro Fiorentina, Torino e Parma, e quelle indicazioni positive vorrei fossero confermate domani”.