(ANSA) – LECCO, 2 MAR – Un diciassettenne per non mancare l’appuntamento con la fidanzatina, è sceso al volo dal treno in movimento e oltre al rischio corso, ha rimediato una multa da parte della polizia ferroviaria di Lecco. L’episodio, avvenuto in questi giorni, è stato reso noto oggi dalla polizia, che aveva visto il giovane, di origine boliviana, scendere dal respingente del convoglio, all’esterno del locomotore di coda del treno appena giunto dalla stazione di Maggianico di Lecco, e incamminarsi quindi lungo i binari. Oltre alla multa, il minorenne è stato redarguito anche dalla sorella che era sullo stesso treno. (ANSA).