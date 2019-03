(ANSA) – MILANO, 2 MAR – Gabriele Detti torna in vasca lunga dopo un anno di assenza forzata, ma non perde il vizio della vittoria. Il fuoriclasse toscano domina sui 400 stile alla nona edizione del trofeo Città di Milano, chiudendo la gara con il tempo di 3’47″60 e registrando così il record mondiale stagionale. “Abbiamo avuto tutti l’influenza negli ultimi giorni ed ero debilitato – ricorda Detti -, non mi aspettavo niente ed è andata fin troppo bene. Per oggi va molto bene così, spero sia di buon auspicio”. Detti non vede l’ora di testare il nuovo programma di allenamento della Nazionale che prevede l’utilizzo di un lavoro in apnea: “A me i lavori subacquei piacciono molto, non vedo l’ora di iniziare a lavorare in questo modo, secondo me porterà grandi benefici a tutti”.