(ANSA) – ROMA, 2 MAR – Giornata da incorniciare per le due squadre di Manchester: sia il City sia lo United, infatti, hanno vinto i rispettivi confronti validi per la 29/a giornata della Premier League. La compagine di Pep Guardiola ha piegato in trasferta il Bournemouth per 1-0 grazie alla rete al 10′ del secondo tempo di Mahrez, su assist di David Silva. In virtù di questo successo, i ‘cititenz’ hanno scavalcato in vetta alla classifica il Liverpool (71 punti contro 69), che deve però ancora giocare. I ‘Reds’ saranno impegnati domani (alle 17,15) nel derby cittadino a Goodison Park contro l’Everton. Anche lo United, per effetto del 3-2 rifilato al Southampton, ha compiuto un grosso passo avanti, scavalcando l’Arsenal – che oggi ha pareggiato nel derby di Londra con il Tottenham (Lloris ha parato un rigore ad Aubameyang nel finale) per 1-1 – al quarto posto (58 punti contro 57).