(ANSA) – MILANO, 2 MAR – Gli applausi di tutto lo stadio e anche dei giocatori in campo per Milan-Sassuolo hanno salutato Davide Astori, il difensore della Nazionale scomparso un anno fa, lo scorso 4 marzo, alla vigilia della parttia fra Udinese e Fiorentina. Al 13′ (in onore della sua maglia), il portiere neroverde Consigli ha tenuto il pallone tra i piedi per permettere a San Siro di tributare un sentito omaggio all’ex capitano della Fiorentina. La curva del Milan ha intonato un coro per il difensore, cresciuto proprio nel settore giovanile dei rossoneri assieme, fra gli altri, ad Alessandro Matri, inquadrato dalle telecamere con lo sguardo commosso sulla panchina del Sassuolo.