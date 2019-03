(ANSA) – ROMA, 2 MAR – Fuori Ciro Immobile dal derby, al suo posto in attacco spazio a Correa e Caicedo con Luis Alberto in mediana al posto di Parolo. Queste le scelte ufficiali di Simone Inzaghi per il derby con la Roma. Tra i giallorossi out invece Manolas (influenza), al suo posto al centro della difesa Juan Jesus con Fazio. Confermato De Rossi a centrocampo.