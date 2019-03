(ANSA) – MILANO, 2 MAR – “Aver sorpassato l’Inter è molto importante per noi. Ma mancano molte partite, dobbiamo continuare a lavorare e pensare partita dopo partita”. Lo dice il difensore del Milan, Mateo Musacchio, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria 1-0 sul Sassuolo che ha permesso ai rossoneri di scavalcare l’Inter al terzo posto in classifica. “Vincere questa partita era molto importante – aggiunge Musacchio -, sono molto contento del risultato. La nostra rete è un autogol di Lirola? Mi sono reso conto di non averla toccata ma l’importante è che la palla sia entrata”.