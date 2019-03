(ANSA) – ROMA, 2 MAR – Un gol firmato Rakitic a metà del primo tempo. Tanto basta al Barcellona per vincere il Clasico al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid che ora si ritrova a -12 punti da Messi e compagni nel massimo campionato spagnolo. I blaugrana fanno festa e mettono una bella ipoteca sulla Liga 2019 che da tempo sembrava comunque decisa in loro favore. Tre giorni dopo lo 0-3 con cui si erano guadagnati la finale di Coppa del Re, i blaugrana vincono anche il Clasico di campionato. Un match che ha vissuto anche momenti di tensione, in particolare tra Sergio Ramos e Messi. A decidere la gara il bel gol di Rakitic: Sergi Roberto vede l’inserimento del centrocampista croato, che sfugge alle spalle di Ramos. Rakitic supera poi Courtois in uscita con un delizioso scavetto. Una volta andato sotto il Real ci prova a riequilibrare il risultato soprattutto con la buona vena di Vinicius che nonostante qualche buono spunto non riesce a metterla dentro.