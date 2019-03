(ANSA) – QUITO, 3 MAR – Il presidente dell’Assemblea nazionale (An) venezuelana autoproclamatosi presidente ad interim, Juan Guaidó, ha dichiarato ieri a Quito, in Ecuador, di aver quasi concluso un giro in Sudamerica “con l’obiettivo di raggiungere un periodo di prosperità e progresso per il Venezuela e ovviamente ottenere l’aiuto e la cooperazione dei governi fratelli”. Giunto alla sua penultima tappa di una visita che lo ha visto in Colombia, Brasile, Paraguay e Argentina, e che oggi, dopo l’Ecuador riguarderà anche il Perù, Guaidó, nell’incontro con il presidente ecuadoriano Lenin Moreno ha esaltato “la lotta che abbiamo intrapreso per salvaguardare i valori fondamentali della democrazia e lo stato di diritto, e contro la corruzione”. Il leader dell’opposizione venezuelana ha sottolineato che “è impossibile credere che nel Paese che dispone delle riserve più grandi di petrolio al mondo, i bambini siano costretti a cercare cibo nella spazzatura e i malati non possano avere medicine”.