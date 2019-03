(ANSA) – SOCHI (RUSSIA), 3 MAR – Anche il SuperG di oggi a Sochi è stato cancellato per troppa neve e così la tappa russa di Coppa del mondo femminile di sci si è conclusa senza gare. Il programma prevedeva per ieri una discesa e per oggi un SuperG. In precedenza, sempre a causa di nevicate troppo abbondanti, erano state cancellate le terze prove cronometrate di discesa previste da mercoledì a venerdì. Senza almeno una prova effettuata è stata di conseguenza cancellata la stessa discesa di sabato. E si è deciso di sostituirla con un SuperG, recupero di San Anton, nella giornata di ieri: per poter gareggiare in SuperG non serve, infatti, una prova cronometrata, basta un’ispezione della pista. Tutto inutile, viste le nevicate: le due gare sono state cancellate a loro volta e tolte definitivamente dal calendario dal momento che ormai, a fine stagione, non c’è più possibilità di recupero.